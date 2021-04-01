لجنة المتابعة السعودية القطرية تعقد أول اجتماعاتها في الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الوكالة الرسمية "واس"، أمس الأربعاء، بأن نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، استقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية القطري السفير علي بن فهد الهاجري، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض.

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وأوضحت الوكالة السعودية أنه "ترأس الاجتماع من جانب المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، فيما ترأسه من الجانب القطري السفير علي الهاجري".

ولفتت إلى أن "اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين الشقيقين وما تضمنه بيان "العلا"، وتجسيدا للروابط الأخوية بين البلدين".

وأنهت قمة "العلا" التي عقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما عرف باسم "الأزمة الخليجية"، ووضعت خطوات لإعادة العلاقات مع قطر، من بينها تشكيل لجان لبحث المشاكل الثنائية بين قطر وكل دولة.