السيسي يبحث مع جرليتش جهود الحفاظ على كيان الدولة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحث السيسي مع جرليتش سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

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وخلال اللقاء استعرض الرئيس المصري، وجرليتش، تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها القضية الليبية.

وأكد السيسي لوزير الشؤون الخارجية والأوروبية، أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسي الحالي الذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد الخميس الماضي، خلال لقائه في القاهرة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حتى تتمكن من إدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية اليوم فقد أكد السيسي خلال لقائه محمد المنفي "دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا الشقيقة في كافة المجالات وفي جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري".

وشدد السيسي، بحسب البيان على "استمرار الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".

من جانبه؛ أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي "أن مصر كانت على الدوام العامل المرجح في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء أنها أكثر الدول درايةً بالواقع الليبي".

وبدأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد المنفي، ونائبه، عبد الله اللافي، زيارة رسمية إلى مصر، هي الأولى عربيا منذ تسلم المجلس السلطة التي تقود مؤقتا البلاد.