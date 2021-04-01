شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر لقاح «كورونا» على الرضاعة الطبيعية؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى تأثير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، على الرضاعة الطبيعية.

وأبانت “الصحة” في ردها على استفسار وردها على موقع “تويتر”، أنه لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أكدت أن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح هم ما دون سن الـ18 عاماً والحوامل والذين يعانون الحساسية المفرطة من اللقاحات.