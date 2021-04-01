تقرير: الوضع المالي والاقتصادي يحرم اللبنانيين من طبق سلطة "الفتوش" خلال رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن دراسة أعدتها الجامعة الأمريكية في بيروت أن كلفة صنع طبق "الفتوش" المتوقعة لعائلة مكونة من 5 أفراد مع بداية شهر رمضان هذا العام، ستكون نحو 18500 ليرة.

وبحسب دراسة "مؤشر الفتوش" الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية في شهر رمضان من كل عام، منذ 2012، حصل ارتفاع كبير في الأسعار هذه السنة بلغ 210% مقارنة بالعام الفائت 36%؛ وعليه، قدّر كلفة صنع الفتوش لعائلة صغيرة مؤلفة من 5 أشخاص عند بداية شهر رمضان هذا العام، بنحو 18500 ليرة، مقارنة مع 6000 ليرة في عام 2020، وحوالي 4500 ليرة في عام 2019.

وأشار التقرير أنه بعملية حسابية بسيطة كلفة الفتوش فقط، لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد، ستصل إلى ما يقارب الـ555 ألف ليرة خلال شهر كامل، أي ما يوازي 82% من قيمة الحد الأدنى للأجور. متوقعاً أن يصاحب الارتفاع الصاروخي في "مؤشر الفتوش" تضخم أسعار السلع الأخرى التي عادة ما يستخدمها الصائمون في موائدهم الرمضانية.