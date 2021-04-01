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الهلال الأحمر: إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق «السياحي» بالباحة

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي997 بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث تصادم قبل ظهر اليوم الأربعاء.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه 14:34 بعد ظهر اليوم بموقع “بيضان كبرى بيضان _قبل محطة الشيخ الطريق السياحي المندق الباحة”. وفقال ـ”الرياض”

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الاحمر بمحافظة بني حسن ومدينة الباحة والقائد الميداني للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود أربع إصابات (إصابة خطيرة وإصابتين متوسطة وإصابة مستقرة) وتم التدخل إسعافياً لهما وإسعافها لمستشفى الملك فهد العام كما باشر الموقع مدير الشئون الإسعافيه بالمنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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