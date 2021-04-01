مستشار الكاظمي يكشف تفاصيل الاتفاقيات بين العراق والسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال علاوي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 31 مارس/آذار، إن القضايا ومذكرات التفاهم، التي تم توقيعها هي أولا، منع الازدواج الضريبي بين حكومة العراق والمملكة العربية السعودية، وكذلك تمويل الصادرات السعودية.

© REUTERS / IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFIC

وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي "توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي، للتنوع الاقتصادي والقطاع الخاص، وأيضا مذكرة للتعاون بين المكتبة الوطنية دار الكتب والوثائق وبين دار الملك عبد العزيز".

وأكمل علاوي: "تم توقيع مذكرة تفاهم بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والإذاعة السعودية، فضلا عن القضايا السياسية والأمنية وتبادل المعلومات الاستخبارية، وضبط الحدود بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الدولية والإقليمية".

وأكد المسؤول العراقي: "رئيس الحكومة العراقية أجرى مباحثات واجتماع موسع مع ولي العهد السعودي، بحضور وزاري من الطرفين تناولت المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وثقافية وإعلامية، فضلا عن العمل المشترك بما يخص زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين".

واختتم علاوي تصريحاته، قائلا: "إن رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحث مع الحكومة السعودية موضوعات تخص الطاقة والاهتمام بدور العراق في المنطقة، بعيدا عن سياسة المحاور، وأجرى مباحثات حول ملفات مهمة بين العراق والسعودية ومنها النفط".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.