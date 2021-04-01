سقوط سيارة تقل أسرة مصرية في قناة السويس... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فإن مرسى معديات عبور السيارات والأفراد ببورسعيد، شهد سقوط السيارة الملاكي من مؤخرة المعدية في قناة السويس.

وعلى الفور سارع عدد من ركاب المعدية والمارة إلى خلع ملابسهم والغوص في الماء وتمكنوا من إنقاذ رب الأسرة البالغ من العمر 40 عاما وزوجته البالغة من العمر 39 عاما وابنتهم البالغة من العمر 11 عاما.

ودفعت هيئة قناة السويس بفريق غواصين ومنقذين، وجرى انتشال السيارة والابن البالغ من العمر 9 أعوام، في حالة خطرة، حيث توفي أثناء علاجه.

وانتقل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى موقع سقوط السيارة، حيث تابع عملية انتشالها.