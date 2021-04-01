البابا تواضروس يوجه تحذيرا للأقباط

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بحي العباسية شرق العاصمة المصرية بدون حضور شعبى، بحسب "اليوم السابع".

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وقال البابا إن العالم مقبل على الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة استخدام كافة الإجراءات الوقائية وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، مع ارتداء الكمامات الوقائية.

وأشار إلى أن بعض الكنائس فى الإيبراشيات اتخذت قرارات بالغلق وتعليق الصلوات بسبب ازدياد أعداد المصابين.

وأضاف أنه يرجو ألا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بكنائس القاهرة والإسكندرية، مناشدا الأباء الكهنة أن تكون فترة الصلوات الخاصة بالقداسات قصيرة قدر الإمكان.

ومضى البابا تواضروس قائلا: "أرجوكم نبهو في المنازل والكنائس والشوارع أن نكون حريصين من الإصابة بالفيروس".

وقال "من بابا الأمانة الشديدة إذا شعر أحد بوجود أى أعراض فعليه أن يلتزم العزل المنزلي واستخدام البروتوكول العلاجى".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 693 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا 42 حالة وفاة.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، إلى 201432 من ضمنهم 154194 حالة تم شفاؤها، و11956 حالة وفاة.