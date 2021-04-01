اتفاقات بالجملة بين الطرفين... السعودية تؤسس صندوقا ضخما للاستثمار في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وعقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، وقد صدر بيانا مشتركا عنهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأشاد الجانبان بنتائج اللقاء الذي جرى بين خادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية العراق - عبر الاتصال المرئي قبل أيام، وأكدا أهمية ما تم بحثه والتفاهم عليه أثناء ذلك اللقاء خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق وتعزيز أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

واتفق الجانبان على تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار، إسهاما من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

كما اتفقا على التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +).

وأيضا اتفقا على إنجاز مشروع الربط الكهربائي وتعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، بجانب تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها الى توسيع نشاطاتها في العراق وفي مختلف المجالات وفي جهود إعادة الإعمار.

ووقع الطرفان اتفاقيات ثنائية شملت (اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية تمويل الصادرات السعودية).

كما وقعا مذكرتي تفاهم وتعاون شملتا (مذكرة تفاهم بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، ومذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق).