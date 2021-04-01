الانتخابات الفلسطينية… فتح تسجل قائمتها الرسمية وتحالف البرغوثي والقدوة يسجل قائمته في آخر يوم

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله -سبوتنيك. وسلمت حركة فتح الليلة قائمتها إلى لجنة الانتخابات المركزية في رام الله للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

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وقام أمين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب وعضو اللجنة المركزية عباس زكي بتسليم القائمة، وقال إن "العملية الديمقراطية ستتم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها القدس".

وأضاف: "نريد إنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال وتحقيق السيادة ولن نسمح للاحتلال بفرض أي شكل أو مضمون على الانتخابات".

وقال "فتح موحدة وادعو الفتحاويين لعدم الالتفات للمرتدين".

في السياق ذاته قام القيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة بمشاركة زوجة الأسير مروان البرغوثي بتقديم طلب القائمة التي جاءت باسم قائمة الحرية التي تضم تحالف القدوة وعضو مركزية فتح الأسير مروان البرغوثي.

من جانبها أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، والتي استمرت من صباح يوم 20 وحتى مساء يوم 31 آذار.

وأوضحت اللجنة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" أن:

"المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة، قبلت اللجنة طلبات 13 منها وسلمتها إشعارات قبول فيما يستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة".

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من نيسان/ أبريل المقبل، ليتاح للمواطنين الاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات أمام اللجنة على أسماء القوائم والمرشحين.

يشار إلى أن الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 سيكون يوم 22 أيار/ مايو المقبل.