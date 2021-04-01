الحوثي يعلق على منحة الوقود السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة-سبوتنيك.وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر": "على السعودية أولا أن توجه خطابا للبحرية الأمريكية للسماح للسفن التي تحاصرها بالدخول إلى ميناء الحديدة (غرب) قبل تدفق المساعدة التي تزعم أنها سترسلها".

وأضاف: "أي مساعدة تسلم من السعودية لمرتزقتها (في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دوليا) وليس للحساب الوسيط للراتب هي عبارة عن تمويل لاستمرار العدوان (يقصد عمليات التحالف العربي)، والأعمال العسكرية تحت غطاء إنساني غير مقبول".

وتابع: "وإذا كانت السعودية تريد أن تجمل وجهها بالمساعدات فعليها إعادة الأموال اليمنية التي تحتجزها منذ عام 2015 وإلى اليوم وتعيد إيرادات النفط اليمنية التي أعلن وزير النفط عنها في مؤتمره الصحفي قبل أيام"، في اشارة إلى اتهامات صنعاء للرياض بالاستحواذ على نحو 79 مليون برميل من الخام اليمني بقيمة 5 مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام.

وخلص بالقول: "إن قائمة الإجرام الذي تقوم به المملكة السعودية من عدوان عسكري وحصار يفرض عليها التعويض قبل أي مساعدة".

وأمس الثلاثاء، أعلنت السعودية تقديم منحة نفطية لصالح تشغيل محطات الكهرباء في اليمن، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض.

وفي الاتصال، أكد ولي العهد السعودي "مواصلة المملكة وقوفها مع الشعب اليمني والتخفيف من معاناته".

وأشار إلى "أن منحة المشتقات النفطية دعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".