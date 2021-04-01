شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: بحث الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام الخاص بمسار دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام الخاص بمسار دارفور (غرب السودان)، الذي عُقد اليوم برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، الترتيبات الخاصة بتنفيذ الاتفاق، بجانب اللائحة الداخلية والترتيبات التي تنظم أعمال اللجنة ومهامها، وتحديد القضايا العاجلة التي سيتم بحثها في مسار سلام دارفور.

وقال أحمد تقد لسان عضو اللجنة العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق سلام دارفور، في تصريح صحفي إن هناك ترتيبات جارية لتفعيل كل الآليات التي يجب أن تنشأ بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مفوضية السلام، واللجنة الوطنية العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، لإكمال مهامها، وأن اللجنة، التي شكلت بقرار من مجلس السيادة، تُعتبر ضربة البداية لتنفيذ الاتفاق الخاص بمسار دارفور.

من جهة أخرى، التقى عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، مع مديرة شعبة الشئون السياسية ببعثة "يونيتامس" استيفاني خوري، والذي قدم تقريرًا حول نتائج زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة فولكر بيرتس، إلى دارفور مطلع هذا الأسبوع، والتي وصفتها بالناجحة.

وناقش اللقاء الدور الذي يمكن أن تلعبه البعثة في المساعدة على عقد مؤتمر نظام الحكم، ووضع اللبنات الأولى لمشروع "السودان الأخضر"، والذي يخاطب جذور المشكلة البيئية في السودان.