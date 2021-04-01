شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوات كهربائية مغشوشة بالجبيل.. إغلاق وغرامة مالية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة ضبط مؤسسة تبيع أدوات كهربائية مغشوشة بمحافظة الجبيل، وقررت التشهير بالمؤسسة ومعاقبة صاحبها.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إلى صدور حكم بإدانة مؤسسة شمس المدينة، لصاحبها ناصر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العبدالكريم، بعدما تبين حيازتها وبيعها لأدوات كهربائية مغشوشة.

وفرضت الوزارة عددا من العقوبات على المؤسسة تمثلت في فرض غرامة مالية قيمتها 50 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 10 أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.