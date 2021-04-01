- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوات كهربائية مغشوشة بالجبيل.. إغلاق وغرامة مالية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة ضبط مؤسسة تبيع أدوات كهربائية مغشوشة بمحافظة الجبيل، وقررت التشهير بالمؤسسة ومعاقبة صاحبها.
وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إلى صدور حكم بإدانة مؤسسة شمس المدينة، لصاحبها ناصر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العبدالكريم، بعدما تبين حيازتها وبيعها لأدوات كهربائية مغشوشة.
وفرضت الوزارة عددا من العقوبات على المؤسسة تمثلت في فرض غرامة مالية قيمتها 50 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 10 أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أدوات كهربائية مغشوشة بالجبيل.. إغلاق وغرامة مالية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.