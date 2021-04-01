شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزتهم كميات ضخمة من الحشيش والقات.. ضبط 72 مخالفاً لنظام أمن الحدود بجازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، الأربعاء، من ضبط 72 مخالفاً لنظام أمن الحدود، منهم 68 من الجنسية اليمنية و4 من الجنسية الإثيوبية.
وضبطت الأفواج الأمنية المخالفين أثناء محاولتهم دخول المملكة، وبحوزتهم كميات كبيرة من نبات القات المحظور والتبغ، وتم تسليمهم لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
كما تمكنت قوات الأفواج الأمنية بجازان، من ضبط 70 كيلوجراماً من الحشيش المخدر مخبأ داخل خزان وقود مركبة، فيما تم ضبط 24 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر بحوزة مخالفين لنظام أمن الحدود.
وأوضح سناب الداخلية أن المخالفين من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا وداير، حيث تم القبض على المتورطين في تهريب المخدرات وحيازتها، وجار استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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