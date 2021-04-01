شكرا لقرائتكم خبر عن 10 برامج تستعيد لك رسائل «الواتساب» المفقودة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طمأن الخبير التقني عمر الرهبيني، مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”، خاصة في حالة فقد الرسائل والمحادثات.
وقال الرهبيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”:“لمن فقد رسائل الواتس اب ، لاتشيل هم، وصلّ على النبي، هذي ١٠ برامج تستعيد لك (رسائل الواتساب) المفقودة”.
وأضاف عمر الرهبيني: “بإمكانك استعادة جميع المحادثات كاملة، ويعمل مع الأيفون والاندرويد”.
وتابع الخبير التقني أنه يمكن الاطلاع على هذه البرنامج وتجربتها من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)
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