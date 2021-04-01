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جدة.. إغلاق 92 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية (فيديو)

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة،إغلاق 92 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد “كوفيد 19”.

وشددت الأمانة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بهدف العودة للحياة الطبيعية.

وقالت الأمانة إن عمليات المراقبة والجولات على المنشآت والأنشطة التجارية مستمرة للوقاية من فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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