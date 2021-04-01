شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستُفرض رسوم على الصحة والتعليم ضمن برنامج التخصيص؟ «القصبي» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، إن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم والصحة لجميع المواطنين، وعدم وجود أي توجه لفرض رسوم على المستفيدين في القطاعين. وقال القصبي، خلال حديثه، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن برنامج التخصيص لا يعني أن تصبح الخدمات المقدمة في المستشفيات والمدارس بمقابل مالي. وأضاف ماجد القصبي “أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتجويد نوعية الخدمات التي تُقدم للمواطنين والمقيمين”.

كانت هذه تفاصيل خبر هل ستُفرض رسوم على الصحة والتعليم ضمن برنامج التخصيص؟ «القصبي» يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.