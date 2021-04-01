أسترازينيكا تعلق على تقييد ألمانيا استخدام لقاحها ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة أسترازينيكا إنها تحترم القرار الذي اتخذته ألمانيا بتقييد استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد.



لكن الشركة أكدت أن الهيئات الصحية الأخرى أقرت بسلامة اللقاح.

وأوضحت الشركة البريطانية-السويدية: "نحترم قرار لجنة اللقاحات بصفتها هيئة استشارية لاستخدام اللقاحات في ألمانيا، لأن سلامة المريض تظل تمثل أولوية قصوى للشركة".

وأضافت أن تحقيقات الجهات المنظمة البريطانية الأوروبية "لم تستطع إيجاد علاقة بين اللقاح وحدوث جلطات".

وكانت ألمانيا قد وافقت، الثلاثاء، على قصر استخدام لقاح أسترازينيكا على من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر بسبب مخاوف بشأن حدوث جلطات دموية داخلية.

وتابعت الشركة: "الهيئات المنظمة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية توصلت إلى أن فوائد استخدام لقاحنا للحماية من هذا الفيروس المميت تفوق بصورة كبيرة مخاطره على جميع الفئات العمرية".