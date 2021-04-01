شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان العراق يوافق على ميزانية 2021 بحجم 90 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق برلمان العراق اليوم الأربعاء على ميزانية للعام 2021 حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار) في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.