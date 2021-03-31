سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في قازان الروسية

دبي - محمود عبدالرازق - رئيس اتحاد كرة اليد محمد علي غازي أوضح لـ "سبوتنيك" أن الاتحاد يعمل على الاستفادة من الخبرات الرياضية للدول المختلفة ومن بينها روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأمور تناقش بشكل مستمر مع الاتحاد الرياضي العام.

© AP Photo / Matthias Schrader

وأضاف غازي: "هناك مشاركة آسيوية للناشئات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في الأولمبياد الآسيوي للشباب بالصين"، موضحاً أنه جرى التنسيق مع الاتحاد الرياضي لإقامة معسكرات لمنتخب الناشئات ووقع الاختيار على روسيا حيث تسير الأمور بشكل جيد.

وقال غازي إن منتخب ناشئات سوريا، سيقيم معسكراً في مدينة قازان الروسية خلال الشهر التاسع أو العاشر، حيث لم يحدد الموعد النهائي، مشيرا إلى أن الاتحاد يتواصل مع الكوادر السورية المغتربة من أبناء اللعبة للاستفادة من خبراتهم، لافتاً إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع لتبادل الأفكار والآراء من أجل تطوير كرة اليد السورية.

© Sputnik . TARIQ MERRY سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية

واختتمت قبل فترة مرحلة ذهاب دوري الناشئات لكرة اليد في محافظة اللاذقية، وخلال البطولة قام رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا، فراس معلا، بزيارة التجمع، مؤكدا إقامة معسكرات ووضع خطط مدروسة مع اتحاد كرة اليد لتحقيق نتائج جيدة ورفع مستوى اللاعبين.

© Sputnik . TARIQ MERRY سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية

وبيّن معلا أنه يتم التشاور مع اتحاد كرة اليد لمعرفة المنتخب الذي سيمثل الناشئات، كما ستقام معسكرات خارجية وخاصة في روسيا، وستلعب مباريات مع أنديتها وفرقها.

© Sputnik . TARIQ MERRY سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية

وسبق أن ذكر رئيس اتحاد كرة اليد السوري أن هناك خططاً لاستقدام مدير فني من أجل التخطيط وتحسين مستوى اللعبة، مضيفاً أن الاتحاد يعمل على "إقامة دورات آسيوية في سوريا من خلال استقدام الخبرات الخارجية للبلاد".

© Sputnik . TARIQ MERRY سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في سوريا قرر، في وقت سابق، تشكيل اتحاد جديد لكرة اليد برئاسة محمد علي غازي، بعد استقالة الاتحاد السابق الذي كان يقوده عبد الكريم الراعي.

© Sputnik . TARIQ MERRY سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية

وأوضح رئيس اتحاد كرة اليد محمد غازي لوكالة "سبوتنيك" أنه يجري العمل على تطوير ورفع مستوى كرة اليد السورية مع التركيز على الفئات العمرية، كونها أساس المنتخبات الوطنية في المستقبل.

© Sputnik . TARIQ MERRY سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية

ومنذ بداية عمل الاتحاد الجديد أقيمت العديد من البطولات بعد إيقاف النشاط في البلاد لعدة أسابيع.

© Sputnik . TARIQ MERRY سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية

وخلال الفترة الماضية فعّل اتحاد كرة اليد السوري جميع لجانه ومن بينها لجنة كرة اليد الشاطئية، حيث أقيمت أول بطولة لكرة اليد الشاطئية في سوريا بمحافظة حمص، وسط مشاركة عدة أندية من حماه واللاذقية وحمص.

وأوضح أمين سر لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد، حسين غالية، لوكالة "سبوتنيك"، أن هناك توجهاً لدى الاتحاد الجديد إلى تفعيل لجان كرة اليد الشاطئية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على نشر اللعبة في البلاد عبر العديد من الخطوات منها؛ إقامة دورة ودية لمنتخبات المحافظات للناشئات ثم للسيدات والرجال.