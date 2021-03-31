سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في قازان الروسية

دبي - محمود عبدالرازق - رئيس اتحاد كرة اليد محمد علي غازي أوضح لـ "سبوتنيك" أن الاتحاد يعمل على الاستفادة من الخبرات الرياضية للدول المختلفة ومن بينها روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأمور تناقش بشكل مستمر مع الاتحاد الرياضي العام.
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وقال غازي إن منتخب ناشئات سوريا، سيقيم معسكراً في مدينة قازان الروسية خلال الشهر التاسع أو العاشر، حيث لم يحدد الموعد النهائي، مشيرا إلى أن الاتحاد يتواصل مع الكوادر السورية المغتربة من أبناء اللعبة للاستفادة من خبراتهم، لافتاً إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع لتبادل الأفكار والآراء من أجل تطوير كرة اليد السورية.
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سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية
واختتمت قبل فترة مرحلة ذهاب دوري الناشئات لكرة اليد في محافظة اللاذقية، وخلال البطولة قام رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا، فراس معلا، بزيارة التجمع، مؤكدا إقامة معسكرات ووضع خطط مدروسة مع اتحاد كرة اليد لتحقيق نتائج جيدة ورفع مستوى اللاعبين.
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سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية
وبيّن معلا أنه يتم التشاور مع اتحاد كرة اليد لمعرفة المنتخب الذي سيمثل الناشئات، كما ستقام معسكرات خارجية وخاصة في روسيا، وستلعب مباريات مع أنديتها وفرقها.
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سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية
وسبق أن ذكر رئيس اتحاد كرة اليد السوري أن هناك خططاً لاستقدام مدير فني من أجل التخطيط وتحسين مستوى اللعبة، مضيفاً أن الاتحاد يعمل على "إقامة دورات آسيوية في سوريا من خلال استقدام الخبرات الخارجية للبلاد".
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سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في سوريا قرر، في وقت سابق، تشكيل اتحاد جديد لكرة اليد برئاسة محمد علي غازي، بعد استقالة الاتحاد السابق الذي كان يقوده عبد الكريم الراعي.
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سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية
وأوضح رئيس اتحاد كرة اليد محمد غازي لوكالة "سبوتنيك" أنه يجري العمل على تطوير ورفع مستوى كرة اليد السورية مع التركيز على الفئات العمرية، كونها أساس المنتخبات الوطنية في المستقبل.
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سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية
ومنذ بداية عمل الاتحاد الجديد أقيمت العديد من البطولات بعد إيقاف النشاط في البلاد لعدة أسابيع.
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سيدات كرة اليد السورية يعسكرن في كازان الروسية
وخلال الفترة الماضية فعّل اتحاد كرة اليد السوري جميع لجانه ومن بينها لجنة كرة اليد الشاطئية، حيث أقيمت أول بطولة لكرة اليد الشاطئية في سوريا بمحافظة حمص، وسط مشاركة عدة أندية من حماه واللاذقية وحمص.
وأوضح أمين سر لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد، حسين غالية، لوكالة "سبوتنيك"، أن هناك توجهاً لدى الاتحاد الجديد إلى تفعيل لجان كرة اليد الشاطئية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على نشر اللعبة في البلاد عبر العديد من الخطوات منها؛ إقامة دورة ودية لمنتخبات المحافظات للناشئات ثم للسيدات والرجال.