مقاتلات حربية تحيط بطائرة رئيس وزراء العراق في سماء السعودية.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - وفور نزول الكاظمي من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدومه، فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيق في الجو، أثناء مراسم الاستقبال الرسمية، التي عزف فيها السلامان الوطنيان للبلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على "تويتر" صورا من مراسم الاستقبال، والتي أظهرت مرافقة مقاتلات سعودية لطائرة الكاظمي في الأجواء السعودية.

ونوه المكتب بأن رئيس الوزراء اجتمع، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة السعودية الرياض، بولي عهد المملكة، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة.

وأكدا أهمية دور العراق في المنطقة بما يخدم استقرارها، ودعم المملكة العربية السعودية للعراق، كما جرت مناقشة تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والامن والاستثمار والحدود. وشهدت الزيارة توقيع السعودية والعراق، 5 اتفاقات في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.