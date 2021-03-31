نيودلهي تكشف ما فعلته طائرات حربية إماراتية مع مقاتلات هندية في الجو

دبي - محمود عبدالرازق - نيودلهي – سبوتنيك. وأعلنت القوات الجوية الهندية، أن الدفعة الرابعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية، التي طلبتها نيودلهي من باريس، قد وصلت بنجاح إلى الهند.

وكتب المتحدث باسم القوات الجوية الهندية على "تويتر": "هبطت الدفعة الرابعة المكونة من ثلاث طائرات رافال تابعة للقوات الجوية الهندية على الأراضي الهندية بعد رحلة مباشرة من القاعدة الجوية إستر في فرنسا".

وتابع المسؤول العسكري الهندي "تم التزود بالوقود أثناء الرحلة بواسطة طائرات- ناقلة تابعة لسلاح الجو الإماراتي".

وأوضح:

"وهذا يمثل علامة فارقة أخرى في العلاقة القوية بين القوات الجوية في كلا البلدين... شكرا لسلاح الجو الإماراتي".

وتعدّ الهند زبونا أساسيا لفرنسا في شراء الأسلحة وقد سبق ووقعت باريس مع نيو دلهي عقد بيع 36 طائرة مقاتلة من نوع رافال، في أيلول/ سبتمبر عام 2016 تبلغ قيمتها نحو 7.8 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق، سيتم تسليم 28 طائرة بمقعد منفرد و8 طائرات ذات مقعدين إلى الهند.