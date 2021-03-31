إعلام: تقرير للخارجية الأمريكية يدرج إقليم "الصحراء" ضمن السيادة المغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد بعثت بإشارة إيجابية تجاه المغرب، في ظل ترقب العديد من المراقبين لموقف واشنطن من قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن "مغربية الصحراء".

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وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، على مستوى الشكل، كانت تفصل في جميع تقاريرها السابقة، دوما، منطقة "الصحراء" عن المملكة المغربية، فيما رسخ التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، عن الإدارة الأمريكية الجديدة، السيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية.

وكانت واشنطن بعد قرار الرئيس ترامب، حول الاعتراف بـ"مغربية الصحراء"، قد اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمملكة المغربية ضمت أقاليم "الصحراء المغربية"، وجرى ذلك خلال مراسم أقيمت في سفارة واشنطن بالرباط.

الجدير بالذكر أن ترامب، كان قد أعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.