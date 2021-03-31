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السعودية تعلن موعد الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، في تصريحات يوم الأربعاء، إن هذا يأتي انطلاقا من خطة لوزارة الصحة، بحسب موقع "عاجل".

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وشدد وزير الإعلام المكلف على أن المملكة العربية ملتزمة بتقديم خدمات الصحة والتعليم بشكل مجاني.

وفي إطار متصل، أعلنت وزارة الصحة بالمملكة، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس المستجد.

وبهذا العدد، يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 6669.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 390 ألفا وسبع حالات.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، فقد سجلت المملكة 369 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 378 ألفا و83 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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