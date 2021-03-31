13 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال تنتظر عبور قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الشركة في مذكرة لها إن 5 سفن تنقل الغاز الطبيعي المسال عبرت القناة، أمس الثلاثاء، في وقت متزامن، بحسب "رويترز".

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وأشارت الشركة إلى أن أربع من هذه السفن كانت محملة وثلاث منها كانت متجهة إلى أوروبا.

من جانبها، قالت شركة الاستشارات وود ماكينزي إن العدد يتسق مع التدفق الطبيعي للسفن المحملة بالغاز المسال يوميا عبر قناة السويس.

وأعلنت هيئة قناة السويس، اليوم، أن الملاحة في الممر المائي عادت لمعدلاتها الطبيعية، حيث مرت 81 سفينة، اليوم، في الاتجاهين.

وكان تعطل الحركة في مجرى القناة ستة أيام قد تسبب في اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، بعد أن انحشرت السفينة إيفر غيفن التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.