بعد عام من التوقف... السعودية تعيد تشغيل قطار الحرمين السريع

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح، أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة قبل شهر رمضان المبارك، سيعمل بكامل طاقته لتوفير الخدمة في أحد أعلى المواسم إقبالا.

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وأشار الرميح إلى أن رحلات القطار التي استؤنفت، اليوم، بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومحطة مطار الملك عبد العزيز الدولي مرورا بمحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، تصل فيها قُدرة التشغيل اليومية إلى 54 قطارا.

وبيّن أن القطار الواحد سينقل 417 مسافرا بالاتجاهين، وبسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة، بحيث يراعي الكثافة العالية خلال موسم العمرة في شهر رمضان، ويستجيب لتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر.

وأوضح الرميح أنه إلى جانب جاهزية قطار الحرمين الكاملة لموسمي الحج والعمرة للعام الحالي، فإن الكفاءة التشغيلية للرحلات تراعي الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.