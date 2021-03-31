بمشاركة فنان كبير... مصر تطلق فيلما قصيرا حول "الرحلة الذهبية" لملوكها السابقين

دبي - محمود عبدالرازق - أقرأ أيضا: حدث عالمي في مصر... القاهرة تكشف التفاصيل الدقيقة للموكب الملكي التاريخي

يبدأ الفيلم بظهور الفنان حسين فهمي، الذي تحدث عن تاريخ المومياوات الملكية في المتحف المصري في القاهرة، ويشير إلى عملية النقل المقررة تحت اسم "الرحلة الذهبية"، وشاركه في تقديم الحدث الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.

وفي حدث فريد من نوعه، سيشهد العالم يوم 3 أبريل/ نيسان، انتقال 22 مومياء ملكية من المتحف المصري في التحرير إلى قاعات جديدة في متحف الحضارة في الفسطاط، في العاصمة المصرية، في حدث سيحظى بتغطية إعلامية واسعة وعروض فنية وعسكرية.

وترجع المومياوات الملكية إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو.