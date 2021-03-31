ابن سلمان يصطحب الكاظمي بعربة قادها شخصيا في منطقة الدرعية الأثرية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ولي العهد والكاظمي وهما يستقلان عربة صغيرة يقودها الأول خلال جولة بحي الطريف بالمنطقة التاريخية، وقد ظهرا وهما مستغرقان في حديث شخصي.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي وقعا على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

فيما أفادت قناة العربية بأن الجانبين عقدا مباحثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة، كما تم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الكاظمي إلى الرياض في زيارة رسمية تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.