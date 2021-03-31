غانتس: لا بد من استبدال نتنياهو بغض النظر عمن يحل محله

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات بيني غانتس خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

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وقال زعيم حزب "أزرق أبيض": "هذه دعوة للاستيقاظ لكل الأشخاص الشرفاء في السياسة".

وأضاف قائلا: "هذا وقت طوارئ، لذلك سيكون أقل أهمية من سيصبح رئيسا للوزراء، طالما أن نتنياهو تم استبعاده من منصبه، بينما نتوافق على حكومة أمينة يتولاها رجل دولة، تخدم جميع المواطنين".

وقال غانتس إن ضم أحزاب من الوسط واليمين لجهود استبدال نتنياهو، أمر معقد، معتبرا أن هذه الجهود سوف تتطلب المزيد من المحادثات من أجل التوصل لحل يمكن من تشكيل حكومة جديدة.

ويُنتظر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مشاورات مع الأحزاب السياسية يوم الاثنين المقبل، بخصوص ترشيحاتها لمن يتولى تشكيل الحكومة بعد أن انتهت رابع انتخابات في عامين بمأزق سياسي مجددا.

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات 23 مارس/ آذار، حصول ائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 52 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120، بينما حصل ائتلاف معارض محتمل على 57 مقعدا.