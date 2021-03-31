الدبيبة في رسالة إلى إيطاليا: ليبيا منزلكم ونرحب بكم

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات الدبيبة، في مقابلة مع صحيفة "كورريري ديلا سيرا" الإيطالية، تحدث فيها عن ترحيب ليبيا بمساعدة إيطاليا في إعادة إعمار ليبيا.

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وقال الدبيبة: "أعتزم إعادة فتح الباب في أقرب وقت ممكن للمستثمرين والشركات الإيطالية، وأود منهم أن يعتبروا ليبيا بيتهم وليس مجرد استثمار".

وتابع رئيس الوزراء الليبي الجديد: "مواقفي كلها لصالح البلاد، فليبيا بالنسبة لي أولا ومدى الحياة".

واستمر بقوله: "سنتباحث مع رئيس الوزراء الإيطالي على كيفية تسهيل أعمال الشركات الإيطالية، ولدينا الكثير من الصفقات الناجحة قريبا، على غرار صفقة ساليني-إمبريجيلو، التي نتفاوض معها على عقد بأكثر من مليار دولار".

واستدرك الدبيبة، بقوله: "أود حقًا أن أرى العديد من الشركات الإيطالية الصغيرة تعود إلى ليبيا، فهناك حاجة ملحة لتعزيز صناعة الطاقة والبنية التحتية الوطنية لدينا، بالإضافة إلى المشاكل الهائلة مع شبكة الكهرباء، كما أن الرعاية الصحية محطمة، بغض النظر عن حالة الطرق".

وتوقع رئيس الوزراء الليبي أن يصل حجم التبادل الإيطالي الليبي السنوي إلى أكثر من 16 مليار دولار، وطالب بضرورة إعادة فتح الرحلات الجوية كالسابق.

وتحدث أيضا عن أعمال شركة "إيني" الإيطالية، بقوله: "هي شريك رئيسي في مجال النفط والغاز، وأتوقع تمديد الاستثمار بيننا في مجال الدفاع عن بيئتنا وتنميتنا أيضا، وكذلك تحسين مستشفياتنا، ومشاركة الفنيين في استكشاف آبار جديدة في برقة".