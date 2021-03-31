مستشار السيسي يكشف جهة التحقيق في أزمة قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مستشار الرئيس في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية"، إن لجنة "تحكيم دولية" سوف تتولى التحقيق في الحادث.

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وأوضح أن هذه اللجنة ستقوم بفحص الصندوق الأسود للسفينة لكشف ملابسات خط سيرها الملاحي، وجميع ما دار داخل قيادة السفينة قبل وأثناء عملية التوقف بالمجرى الملاحي للقناة.

وأكد مميش أنه لا توجد أي مسؤولية على بلاده من أي نوع جراء العطل الذي تسبب في جنوح السفينة في عرض قناة السويس، وأدى إلى توقف المجرى الملاحي لأيام متواصلة.

وأوضح مميش أن مهمة اللجنة سوف تكون تحديد أسباب التوقف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم بموافقة الحكومة المصرية ومالك السفينة.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، مساء الاثنين الماضي، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، عقب 7 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم هذه السفينة البنمية.