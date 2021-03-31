محمد بن سلمان والكاظمي يبحثان تعزيز التعاون أمنيا واقتصاديا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





ايلاف من لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الرياض الاربعاء مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والامن والاستثمار والحدود.

وبحث الكاظمي مع ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان خلال اجتماع في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض تطويرالعلاقات بين بلديهما وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والامن والاستثمار والحدود.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية دور العراق في المنطقة بما يخدم استقرارها ودعم المملكة العربية السعودية للعراق في جميع المجالات كما جرت مناقشة تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي.

ثم رأس الأمير محمد بن سلمان والكاظمي اجتماعا موسعا للوفدين العراقي والسعودي ناقش عددا من الملفات في مجالات الاقتصاد والنفط والكهرباء والزراعة والاستثمار.

واكد الاجتماع على اهمية مواصلة المباحثات بين مسؤولي البلدين في عدد من الملفات الهامة وتنسيق الجهود المشتركة ضمن اطار مجلس التنسيق العراقي السعودي وبما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

مباحثات افتراضية للملك سلمان وولي عهده مع الكاظمي

ويوم الخميس الماضي اتفق الملك سلمان والكاظمي على تكثيف التعاون والتنسيق بين بلديهما بما يسهم في دعم وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وضرورة ابعادها عن التوترات واسبابها فيما اكد المسؤل العراقي دعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

كما اجرى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الكاظمي الاحد الماضي حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر حيث تم بحث المبادرة التي تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة السعودية في ذلك.