شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون يورو منحة من ألمانيا لتونس لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت ألمانيا منحة مالية بقيمة 25 مليون يورو لصالح البرنامج التمويل للمؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الحجم لتعزيز الوظائف، في تونس، في إطار المساهمة في صندوق الضمان لدعم المؤسسات الصغرى، ومساعدتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، ولا سيما أزمة جائحة كوفيد-19.

وأشاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي - في بيان اليوم الأربعاء - بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات التونسية-الألمانية، خاصة في السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا على أهمية مواصلة التشاور لدعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والديبلوماسية، والاقتصادية.

وأشار وزير الخارجية التونسية إلى أهمية التشاور لإيجاد صيغ جديدة للتعاون تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها كيفية التصدي لتبعات جائحة كوفيد-19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

حضر مراسم التوقيع، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس بيتر بروغل، وأعضاء الوفدين التونسي والألماني المشاركين في الاجتماع التفاوضي حول التعاون المالي والتقني التونسي الألماني.