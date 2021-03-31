4 خطوات لإصدار ترخيص الدفاع المدني لمنشأتك

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العمة للدفاع المدني الإجراءات والخطوات المطلوبة لإصدار ترخيص للمنشأة. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن خطوات إصدار تطلب ترخيص للمنشأة تتمثل فيما يلي: • طلب خطاب إحالة موجه للدفاع المدني • تسليم الخطاب لمركز الدفع المدني • تحديد موعد الزيارة المبدئية • مراجعة المركز مرة أخرى وإحضار جميع المستندات

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