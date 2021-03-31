شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للنخيل يطلق سوقاً للتمور في واجهة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور، اليوم الأربعاء، معرض سوق التمور في واجهة الرياض، الذي يُعد تجربة فريدة من نوعها في تسوق وتذوق التمور خلال التجول في السيارة وذلك خلال الفترة ٣١ مارس إلى ٥ أبريل ٢٠٢١.

ويأتي هذا المعرض تفعيلاً للسنة الدولية للفواكه والخضار 2021م، وبتعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الزراعة والإرشاد الزراعي، ووزارة الثقافة ممثلة بهيئة فنون الطهي وعدد من القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى شركاء النجاح في القطاع من شركات التمور.

ويشارك في المعرض أكثر من ٣٠ شركة من جميع أنحاء المملكة حاصلة على علامة “التمور السعودية”، التي تطبق أعلى معايير الجودة في الزراعة وتصنيع التمور.