شكرا لقرائتكم خبر عن مقيم يمني يبيع مواد غذائية فاسدة في سكاكا.. عقوبات رادعة من «التجارة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بمقيم يحمل الجنسية اليمنية لارتكابه مخالفة بيع مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر في مدينة سكاكا.

ونشرت المحكمة الجزائية بحائل حكماً بحق المقيم الذي يعمل بائعاً متجولاً بالمخالفة، يتضمّن عدداً من العقوبات بحقه، ومنها دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.

وشملت العقوبات مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة، والسجن لمدة 6 أشهر، والإبعاد عن المملكة وعدم السماح للمقيم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقته الخاصة.