شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مركبة يفاجأ بـ «دورية مرور» أثناء ارتكابه مخالفة بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: فوجئ قائد مركبة بوجود دورية مرور فور ارتكابه مخالفة في إشارة مرروية على إحدى طرق الرياض. ووثق المقطع المتداول قائد المركبة وقد تجاوز إحدى الإشارات المرورية بمدينة الرياض وتوقف على ممر المشاة؛ ليفاجأ بدورية المرور تتحرك تجاهه خلال ثوان معدودة. وأظهر المقطع رجل الأمن بالدورية يطلب منه التحرك نحو اليمين لتسجيل مخالفة بحقه، وسط إشادات كبيرة من المغردين برجال المرور ويقظتهم وسرعة تحركهم.

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