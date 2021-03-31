شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. مركبة تخترق سور كوبري التحلية بجدة وتسقط فوق المارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهد كوبري التحلية بجدة، اليوم الأربعاء، حادثاً مروعاً لسقوط مركبة مسرعة من أعلى الكوبري على سيارات أخرى.
وتداولت حسابات معنية بحوادث الطرق على “تويتر” مقطعاً مصوراً للحادث، يظهر مركبة اخترقت سور الكوبري وسقطت على عدة سيارات أخرى تقل أسخاصا بداخلها.
وأظهر الفيديو تهشم سيارة وتضرر عدد آخر من المركبات إثر سقوط المركبة من أعلى الكوبري، وتواجدت سيارات الإسعاف بموقع الحادث، ولم يكشف حتى الآن عن الإصابات أو الوفيات لا قدر الله.
وقبل أشهر قليلة شهدت المنطقة واقعة غريبة تمثلت في تحرك لإحدى دعامات كوبري التحلية الأسمنتية بطول 50 متراً، ما أدى إلى سقوط عدد من السقالات المستخدمة في المشروع الذي يقع عند منطقة كوبري تقاطع طريق الأمير ماجد (السبعين) مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا).
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