شكرا لقرائتكم خبر عن فضائل شهر رمضان.. الاستعداد لاستقبال خير الشهور قاطبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يترقب المسلمون في العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع حلول شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والبركات والنفحات والقيام والتراويح وصلة الرحم وزيارة ذي القربى، فيه تتعاظم الأجور وتمحى الخطايا والسيئات، وتُرفع أكف الضراعة ليل نهار طلباً للرحمة والمغفرة والقبول الحسن.

•فضل شهر رمضان

ومن هذه الفضائل والخصائص التي اختص بها شهر رمضان المبارك عن غيره من الشهور ما يلى :

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين “.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وينادى مناد كل ليلة : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة “.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ،وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه مردة الشياطين ، وفيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرم “.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين”.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول “الصلواتُ الخمسُ ، والجمعةُ إلى الجمعةِ ، ورمضانُ إلى رمضانَ ، مكفِّراتُ ما بينهنَّ إذا اجتَنَبَ الكبائر”.

وقال الإمام المناوى رحمه الله : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان) أي صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة وصوم رمضان منتهياً إلى صوم رمضان (مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) شرط وجزاء دل عليه ما قبله ومعناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فلا تغفر لا إن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت لا تغفر صغائره.

وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال : « آمين . آمين . آمين » ، ثم قال :« من أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله ، قولوا : آمين . ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ، قولوا : آمين . ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فأبعده الله ، قولوا : آمين».

وعن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصعد المنبر فقال : « آمين » . ثم قال « آمين » . ثم قال « آمين » ، قال : « أتاني جبريل فقال : من ذكرت عنده فلم يصل عليك ، فدخل النار فأبعده الله ، فقلت : آمين ، ومن أدرك أحد والديه فدخل النار فأبعده الله ، فقلت : آمين ، ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ، فقلت : آمين »([9]).

• تحدد الإجراءات الاحترازية في رمضان

وعن الحديث عن الإجراءات الاحترازية في رمضان، فقد حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لإشراف القطاع البلدي في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وشدّدت الوزارة على أن ذلك يشمل تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية على الحدائق العامة وضبط التجمعات في الحدائق العامة والملاعب الملحقة بها والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الشؤون البلدية تكثيف الرقابة على مراكز التسوق والمولات مع السماح بتمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات لتكون 24 ساعة.

وأشارت إلى إنه سيتم إيقاف بوفيهات الفطور والسحور في المطاعم، فيما ستستهدف الجولات الرقابية أسواق الملابس والأزياء ومحلات المواد الغذائية والجملة والتجزئة والخضروات واللحوم وأسواق المواشي والمسالخ، ومراكز التسوق والمولات والباعة الجائلين.

• تعليق خدمة البوفيهات في مكة

وفي مكة أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه تقرر تعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية.

وقالت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه تقرر تعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية في أحياء مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والحد من التجمعات.

• مواعيد العمل في رمضان

من جهتها أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد وساعات عمل موظفي القطاع العام خلال شهر رمضان المبارك 1442.

وحددت الوزارة ساعات عمل القطاع العام بـ 5 ساعات يوميًّا، وقالت الوزارة إن ساعات العمل للموظفين المشمولين باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 3 مساء.

وأكدت الوزارة على استمرار تطبيق الدوام المرن على الموظفين، شرط عدم تجاوز من يعملون عن بُعد نسبة 25% من موظفي الجهة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف هيئة الصحة العامة “وقاية”، واستمرار العمل بتعليق البصمة.

وأشارت إلى أن حضور الموظفين لمقرات العمل يقسم على 3 مجموعات يفصل بينها ساعة، بحيث تكون أوقات العمل على النحو التالي: المجموعة الأولى من الساعة 9.30 – 14.30 والثانية من الساعة 10.30 – 15.30 والثالثة من الساعة 11.30 – 16.30.

• تزويد الحرمين بـ١٥٠ ألف مصحف

يذكر أنه صدرت الموافقة السامية الكريمة بتزويد المسجد الحرام بعدد (١٥٠،٥٠٠) ألف مصحف؛ وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ إن تزويد المسجد الحرام بكتاب الله الكريم يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أطال الله في عمره- بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن هذا الاهتمام ليس بمستغرب عن القيادة الرشيدة التي طالما قدمت العناية والرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال إن الرئاسة العامة تسعى لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للارتقاء بالخدمات، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة المشاعر المقدسة على أفضل وجه وتذليل كافة الصعوبات من أجل راحة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

وقدم السديس الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود–حفظهم الله- وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها.

• فتح باب الملك عبدالعزيز بالحرم المكي

من جهته دعا الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، زوار الحرمين الشريفين لتلقي لقاح كورونا، مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأعلن السديس، خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، عن قرب فتح باب الملك عبدالعزيز في الحرم خلال رمضان، مشيراً إلى أن الرئاسة تسير وفق خطة طريق لإنجاح موسم رمضان في الحرمين.

من جهة أخرى، أعلن الشيخ السديس، عن إطلاق مبادرة ساحات الحرمين الخضراء قريباً، مشيراً إلى أن أكثر من 10 آلاف موظف يقدمون الخدمات لزوار الحرمين في رمضان.

وكان السديس، قد أكد استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف في رمضان، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط.

• ضوابط إفطار الصائمين في المسجد النبوي

كما أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن إفطار الصائمين خلال شهر رمضان للعام 1442 هـ في المسجد النبوي سيكون مقتصراً على التمر والماء.

وأوضحت الوكالة أنها ستتولى التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الإفطار الفردي (تمر وماء)، ويمنع إحضار أي مأكولات أو مشروبات للمسجد النبوي وساحاته.

وأضافت الوكالة أن الإفطار سيكون فردياًّ وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، كما يمنع تقديم وجبات السحور للزوار والمصلين وغيرهم في نواحي المسجد النبوي ومرافقه والساحات المحيطة به الداخلية والخارجية.

وأكدت أنه سيتم تعليق الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لهذا العام 1442هـ؛ حرصا على سلامة الزوار والمصلين والتزاماً بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

ولفتت إلى استمرار عدد التسليمات في صلاة التراويح بواقع خمس تسليمات، وكذلك عدد التسليمات في صلاة القيام “التهجد” بواقع خمس تسليمات.

وأشارت الوكالة، إلى أن الساحات الغربية الجديدة ستستخدم للصلوات، ويراعى عدم التفويج إليها خلال اشتداد أشعة الشمس والحرارة نهاراً حفاظاً على سلامة الزوار والمصلين.

وأهابت الوكالة بقاصدي المسجد النبوي استخدام تطبيق (موقف) لتفادي الكثافة على أجهزة الدفع الذاتية في مواقف السيارات في المسجد النبوي.

• تعليق سفر الإفطار والاعتكاف خلال رمضان

بدوره أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وأضاف في اللقاء الإعلامي السنوي (عن بعد) لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان،أن خطة هذا العام تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن أول هذه الإجراءات هو أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم،مشيراً إلى استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، كما سيتم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط.

وأكد أن رئاسة شؤون الحرمين تستعد لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقايا والرفادة.

وأوضح أنه سيتم تخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية، وتخصيص مصليات بالدور الأول لأداء سنة الطواف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية.

وأشار “السديس” إلى أن حكومة المملكة الرشيدة توفر العطاء وأكبر العناية بالحرمين الشريفين وقاصديها.

• توقعات طقس رمضان

أما عن توقعات الطقس في رمضان، فقد أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير الخاص بالملامح المناخية لشهر رمضان المبارك خلال الفترة من ١٣ أبريل إلى ١٢ مايو ٢٠٢١م، حيث تقع معظم فتره الشهر ضمن شهري أبريل ومايو (خلال فصل الربيع أرصادياً).

وبين التقرير، أن معلومات الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر (المقارن) يتضح أنه تتأثر المنطقة الغربية من المملكة بكتلة هوائية مدارية دافئة ورطبة تترافق مع امتداد منخفض البحر الأحمر الحراري من الجنوب الغربي خلال شهري أبريل ومايو، حيث يتعمق منخفض شبه الجزيرة العربية الحراري على الجزء الشرقي منها حتى الجزء الأوسط وتصل أدنى قيمة له خلال شهر مايو.

وحول معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى، أشار التقرير إلى استمرار ارتفاع معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى بشكل عام، حيث أن أعلى معدلات درجات حرارة عظمى تُسجل على مكة المكرمة تصل إلى ٤٢م، تليها المنطقة الشرقية وتتراوح المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بمعدل ما بين ٢٨م إلى ٣٤م، كما تتسم معدلات درجات الحرارة الصغرى بأدنى قيم على منطقة الحدود الشمالية ومرتفعات جبال عسير.

وعن معدلات الأمطار في شهر رمضان، بين التقرير المناخي أن تركيز معدل الهطول المطري في النصف الأول من شهر رمضان بشكل عام على مرتفعات جبال عسير وحتى مكة المكرمة، تليها منطقة الرياض وفي النصف الثاني، يبدأ تركيز الهطول المطري بالانحسار على منطقة مكة المكرمة ومرتفعات جبال عسير بشكل خاص.

وعن التوقعات الأولية لأجواء رمضان يشير التقرير بأن شهر رمضان والممتد من شهر أبريل إلى مايو لهذا العام تشير التوقعات الاحتمالية -بمشيئة الله تعالى- إلى أن معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدل على جميع أجزاء المملكة ويصل أقصاها على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وفيما يتعلق بالتوقعات الشهرية للأمطار خلال شهر رمضان فتشير التوقعات الاحتمالية -بمشيئة الله تعالى- إلى هطول الأمطار بأعلى من المعدل على منطقة مكة المكرمة (مكة، جدة، الطائف) وحول المعدل على أغلب مناطق المملكة.

كما نبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات الشذوذ المناخي، والتي تسمى بالحالات المتطرفة وتهطل منها أمطار شديدة الغزارة، علماً بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) والتي يبثها المركز الوطني للأرصاد.