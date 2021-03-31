شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ بداية الجائحة.. الأردن يسجل اكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الأردنية إن المملكة سجلت اليوم الأربعاء 111 وفاة جديدة بكوفيد-19، في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة لديها قبل نحو عام.

وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 6570 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 611577 إصابة فضلا عن 6858 حالة وفاة.

وترجع زيادة الإصابات منذ مطلع فبراير شباط إلى الانتشار السريع لسلالة اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، وهو ما أدى لتسجيل الأردن إصابات أعلى من معظم جيرانه في الشرق الأوسط بعد شهور من الاحتواء الناجح للمرض. واضطرت الحكومة لإعادة فرض إجراءات العزل العام في أيام الجمعة وتمديد حظر التجول الليلي وإرجاء فتح المدارس لفترة، كما فرضت قيودا صارمة على التجمعات مع زيادة غرامات عدم وضع الكمامات وتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي.

ودافع رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن إجراءات العزل العام بعد تزايد الانتقادات الشعبية لها، قائلا إن هذه الخطوة من قبل الحكومة تهدف للحيلولة دون انهيار النظام الصحي حيث تقترب الطاقة الاستيعابية لبعض المستشفيات من الحد الأقصى.

وأضاف الخصاونة أن الحكومة تعلق آمالا على تسريع برنامج التطعيم المحلي، وأشار إلى أنها اشترت لقاحات بقيمة 100 مليون دولار لتسريع برنامج تطعيم ظل بطيئا حتى تسارعت وتيرته في الآونة الأخيرة.