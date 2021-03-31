شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي في الديوان الملكي بقصر اليمامة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء العراقي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.
وفور نزوله من الطائرة أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو، كما أجريت لرئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.
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