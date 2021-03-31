ولي العهد السعودي على رأس مستقبلي الكاظمي في الرياض

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ايلاف من لندن: تقدم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مستقبلي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله الى الرياض الاربعاء على رأس وفد وزاري وبرلماني رفيع في زيارة رسمية الى المملكة قال انها تهدف الى توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين وارساء آفاق التعاون الاخوي بين دول المنطقة.

واستقبل الامير بن سلمان الكاظمي واللذين تربطهما علاقات رسمية وشخصية وثيقة لدى هبوط طائرته في مطار الرياض حيث استعرضا حرس الشرف ثم قدم الكاظمي اعضاء الوفد الوزاري والبرلماني المرافق له الى ولي العهد السعودي ثم غادرا المطار في موكب رسمي كبير لتبدأ المباحثات الرسمية بينهما في وقت لاحق اليوم.

وقال الكاظمي خلال مغادرته بغداد الى الرياض انه يتوجه الى السعودية لتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدن الشقيقين. وكتب على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تابعتها "ايلاف" قال فيها "نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا".

بحث مواجهة الازمات في المنطقة

ومن جانبه قال حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي في تصريح تابعته "ايلاف" أن "الزيارة ستبحث عدداً من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، من بينها سبل مواجهة الازمات الموجودة في المنطقة والتنسيق الاقتصادي ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة".

اما السفير السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري فقال أن زيارة الكاظمي إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم خلالها مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وشدد السفير في تصريح تلفزيوني تابعته "ايلاف" على أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفاً أن هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق اضافة الى منفذ عرعر الذي يعمل حاليا على مدار الساعة.

وعن هدية الملك سلمان الى العراق لبناء مدينة رياضية متكاملة تضم ملعبا لكرة القدم فقد اوضح السفير ان هنالك اجتماعات مستمرة لاستكمال إجراءات العمل بتنفيذه وبخصوص المجلس التنسيقي بين المملكة والعراق هناك اجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريبا بين البلدين.

اتصالان للعاهل السعودي وولي عهده مع الكاظمي

ويوم الخميس الماضي اتفق الملك سلمان والكاظمي على تكثيف التعاون والتنسيق بين بلديهما بما يسهم في دعم وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وضرورة ابعادها عن التوترات واسبابها فيما اكد المسؤل العراقي دعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بين الملك سلمان والكاظمي حيث اكدا على دور مجلس التنسيق العراقي السعودي بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

وفيما يخص القضايا الاقليمية فقد "اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وضرورة ابعادها عن التوترات واسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقراروفي هذا الإطار أكد الكاظمي على دعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

كما اجرى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الكاظمي الاحد الماضي حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر حيث تم بحث المبادرة التي تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة السعودية في ذلك.

وكانت السعودية قد اعلنت في العشرين من تموز يوليو 2020 عن تأجيل زيارة مقررة للكاظمي إلى المملكة بسبب دخول الملك سلمان المستشفى جراء وجود التهاب في المرارة.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن "المملكة تقدّر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه" في السابع من ايار مايو 2020.

وأضاف انه "رغبة في توفير سبل النجاح لزيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة وبالتنسيق مع الأشقاء في العراق تم تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى".