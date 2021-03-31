لجنة الانتخابات الفلسطينية تتسلم طلبات ترشح 28 قائمة انتخابية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية أن 28 قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح لانتخابات المجلس التشريعى 2021، منذ بداية عملية الترشح وحتى ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضحت اللجنة فى بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" أنها عقدت اجتماعاً لأعضائها فى وقت سابق اليوم، فى المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيونى مع أعضائها فى مدينة غزة، للنظر فى طلبات الترشح المُقدمة، وقررت قبول طلبات ترشح ثمانِ قوائم انتخابية جديدة، ليبلغ العدد الكلى للقوائم المقبولة –إلى الآن- 13 قائمة، فيما يتم دراسة بقية الطلبات.

وأضافت أن القوائم التى قُبلت طلبات ترشحها رسمياً اليوم هى "قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية (للتغيير وإنهاء الانقسام)، قائمة وطن للمستقلين، قائمة فلسطين تجمعنا، قائمة العودة، قائمة عدالة، قائمة العهد للوطن (مستقلة)، قائمة الحراك الفلسطينى الموحد، قائمة نهضة وطن).

يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعى 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف هذه الليلة لتلقى طلبات الترشح فى المقر العام للجنة فى البيرة، والمقر الاقليمى فى غزة.

