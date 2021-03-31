شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يصل الرياض فى زيارة رسمية إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إلى العاصمة السعودية الرياض فى زيارة رسمية للمملكة، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى كان فى مقدمة مستقبلى الكاظمى لدى وصوله مطار الملك خالد الدولى، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.

وقبل مغادرته بغداد أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن زيارته للسعودية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين.

وأضاف الكاظمى أن الزيادة تهدف إلى إرساء آفاق التعاون الأخوى بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقًا من المشتركات التى تجمعنا.