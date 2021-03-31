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وإعادة فتح 14 مسجداً.. إغلاق 11مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت 11حالة إصابة كورونا بين المصلين

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 52 يوماً 416 مسجداً تم فتح 396 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقتي الرياض ومكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات في كلٍ منها، ومسجدان في المنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح أربعة عشر مسجداً ستة منها في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة في منطقتي الرياض والحدود الشمالية، ومسجد في منطقتي الشرقية والقصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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