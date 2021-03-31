شكرا لقرائتكم خبر عن لخلل بمضخة الوقود.. «التجارة» تستدعي أكثر من 5 آلاف مركبة «لكزس» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، توسيع حملة استدعاء مركبات “لكزس”، لتشمل أكثر من 5 آلاف مركبة إضافية، بسبب خلل قد يؤدي لوقوع حوادِث.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الخلل يوجد في مضخة الوقود، وقد يؤدي إلى تعطلها، وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حوادِث.
وأشارت إلى أن الاستدعاء شمل سيارات لكزس “LX / NX / RX / GX / LC / RC”، تتوزع على موديلات بين (2014- 2020)، داعية مالكي السيارات المذكورة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع Recalls.sa ، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات مجاناً.
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