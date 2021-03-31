موظفو طيران "الشرق الأوسط" يتلقون لقاح "سبوتنيك V" الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "المدن" أن رجل الأعمال اللبناني ورئيس شركة "فارما لاين" الطبية، جاك صراف، استقدم كمية كبيرة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى لبنان وأطلق حملة التلقيح لموظفي شركة طيران الشرق الأوسط والعاملين في مطار بيروت.

وأوضح صراف أنه "إذا كان القطاع الخاص يريد انتظار الدولة لتلقيح موظفيه، فعليه الانتظار أكثر من سنة. فالهدف من الخطوة رفع عدد الملقحين يومياً من 7 آلاف إلى 20 ألف شخص، عبر إنشاء مراكز تلقيح في كافة المناطق اللبنانية".

وفي السياق نفسه، أكد وزير الصحة العامة حمد حسن، خلال إطلاق حملة التلقيح في مطار بيروت بمبادرة القطاع الخاص أن "الوزارة حجزت 750 ألف لقاح من شركة "​فايزر​" للقطاع الخاص، تضاف إلى الـ7 ملايين لقاح التي حجزتها سابقا"، وثمن حسن الوقع الإيجابي لهذه المبادرة، في ظل التحديات التي يعيشها لبنان، مشدداً على أن وزارة الصحة تدحض بهذه الخطوة كل الشائعات والدعايات المغرضة حول الاستنسابية في التعامل مع القطاع الخاص.

وأكد حسن أن الوزارة حجزت اللقاحات لتغطية كل اللبنانيين، داعياً إلى الإقبال على التسجيل على المنصة، لرفع العدد إلى 4 أو 5 ملايين مسجَّل. فاللقاحات مؤمنة للجميع.