مستشار رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن أهمية زيارة الكاظمي إلى السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
وتابع مستشار رئيس الوزراء العراقي أن "الزيارة ستبحث عدداً من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، من بينها سبل مواجهة الأزمات الموجودة في المنطقة والتنسيق الاقتصادي ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة"،
وأضاف علاوي أنه "ستجري مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيجري توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة".
وتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى السعودية في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.