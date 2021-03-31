مستشار رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن أهمية زيارة الكاظمي إلى السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

بغداد - سبوتنيك. وقال علاوي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "الزيارة مهمة وتأتي في وقت نحتاج إلى المبادرة وتضامن السياسات في ظل جائحة كورونا وتعزيز الشراكة في التجارة والاستثمار والتنمية والأمن الغذائي ما بين العراق والمملكة العربية السعودية من جهة والعراق والعالم من جهة أخرى".

وتابع مستشار رئيس الوزراء العراقي أن "الزيارة ستبحث عدداً من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، من بينها سبل مواجهة الأزمات الموجودة في المنطقة والتنسيق الاقتصادي ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة"،

وأضاف علاوي أنه "ستجري مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيجري توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة".

وتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى السعودية في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.