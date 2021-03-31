الأمن العراقي يحبط هجوما على أرتال التحالف الدولي

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Media Cell

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن القوات الأمنية تمكنت من خلال تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري المستمر، من تفكيك عبوة ناسفة صباح اليوم كانت معدة للتفجير واستهداف إحدى الارتال التابعة للتحالف.

وأوضحت الخلية، أن العبوة التي تم تفكيكها معدة لإستهداف أحد الأرتال على الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية وبابل وسط البلاد، ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة الديوانية، مؤكدة إحباط هذه المحاولة دون حادث يذكر.

وأفادت خلية الإعلام الأمني، الإثنين الماضي 29 آذار/مارس، بأن رتلاً تابعاً لقوات التحالف الدولي تعرض لتفجير عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع بالقرب من جسر الدغارة ضمن قاطع مسؤولية مديرية شرطة محافظة بابل، ما أدى لاحتراق إحدى العجلات وإصابة سائقها العراقي.

وتتعرض أرتال التحالف الدولي التي تنقل مواد لوجستية ومعدات، في محافظات وسط وجنوب العراق والعاصمة، لهجمات بعبوات ناسفة بشكل مستمر يسفر عنها ضحايا عراقيين يعملون بصفة سائق للشاحنات.