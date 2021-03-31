وزير الخارجية الأردني: أمن مصر المائي جزء من الأمن القومي العربي

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Costas Baltas

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مباحثات الوزيرين تأتي في سياق التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزيرين أكدا عمق العلاقات الثنائية المتميزة والتعاون المتنامي بين البلدين في جميع المجالات.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الصفدي وشكري تناولا التحضيرات الجارية لعقد القمة المرتقبة لآلية التعاون الثلاثي بين المملكة ومصر والعراق في بغداد قريبا. وتناولت المباحثات قضية سد النهضة، مشيرة إلى أن الصفدي أشار إلى أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر في حماية حقوقها.

وشدد الصفدي على ضرورة عدم اتخاذ أية خطوات لا تراعي حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، وعدم ملء السد خارج اتفاق عادل على أساس القانون الدولي، مشيرا إلى أن جهود مصر المكثفة تكشف حرصها على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل.